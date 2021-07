Dog Film Festival, vince l'Occhieppese Rachele Totaro

Con il racconto breve "Cagnaccio", ispirato alla storia vera del cane Teo, Rachele Totaro di Occhieppo Superiore ha vinto la prima edizione del Dog Film Festival Writers Award.

Insieme ad altri nove racconti selezionati dalla Giuria (presieduta dal critico letterario Paolo Petroni, con la scrittrice ed editrice Romana Petri e la caporedattrice ANSA Elisabetta Stefanelli), a settembre sarà pubblicato nell'Antologia del Festival per Gambini Editori.

"Il bando del Premio mi è stato segnalato da una lettrice del mio blog www.progettogoldies.com , dove racconto storie di animali anziani e dei loro umani attraverso foto e video" spiega Rachele Totaro. "Avevo tanti abbozzi di storie in mente, di fantasia o ispirate a cani reali, ma nessuna in particolare, finché quella di Teo, adottato dalla mia famiglia 9 anni fa, si è fatta strada tra tutte le altre. Ho scritto Cagnaccio l'ultimo giorno utile per partecipare e ho mandato il racconto a pochi minuti dalla scadenza del bando, senza grosse aspettative. Invece, ieri, è arrivata la notizia della vittoria".

"Cagnaccio" è il racconto in prima persona del meticcio Teo e della sua vita, dalle botte e i due abbandoni fino all'adozione da adulto, insieme alla compagna di gabbia Domitilla.

"Oggi Teo ha un'età imprecisata tra i 13 e i 15 anni, un'adorazione per mio padre e un carattere gigante, indifferente all'età e ai 16 chili scarsi di peso" conclude Rachele Totaro, che in passato aveva già ricevuto altri riconoscimenti letterari, tra cui il I premio al concorso internazionale Asinìus e la menzione d'onore al Premio Andersen 2014.

Il Dog Film Festival è una rassegna cine-letteraria dedicata all'universo del cane curato da Marco Panella, prodotto da Artix con il patrocinio di Croce Rossa Italiana e FNOVI-Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani e la collaborazione di Radio Dimensione Suono Soft e Trip for Dog.