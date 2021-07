Scontro auto-moto alla rotonda di Mongrando, centauro trasportato in ospedale (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

È stato trasportato in ospedale il motociclista rimasto coinvolto nell'incidente stradale avvenuto poco prima delle 11 di oggi, 30 luglio, alla rotonda di Mongrando, in direzione di Zubiena.

A rimanere coinvolti un'auto e una moto per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto, infatti, si sono portati i Carabinieri, insieme al personale sanitario del 118 e ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area.