Scontro auto-moto a Veglio, ferito un centauro

Scontro auto-moto nel primo pomeriggio di ieri, 29 luglio, a Veglio: a rimanere coinvolti un uomo di 75 anni e un giovane motociclista poco più che maggiorenne, entrambi della zona. Le cause del sinistro sono al vaglio dei Carabinieri di Mosso subito intervenuti per i rilievi del caso. Per fortuna solo danni ai mezzi e qualche lieve ferita per il centauro.