Incendi nell’Oristanese e alluvione di Bitti: il buon cuore sardo/biellese si fa azione concreta

Fuoco e acqua, due dei quattro elementi naturali da cui – secondo gli antichi – trae origine ogni sostanza di cui è composta la materia, hanno flagellato e flagellano la Sardegna. All’alluvione del 28 novembre 2020 che ha devastato Bitti, la comunità di Biella che fa capo a Su Nuraghe ha risposto con una gara di solidarietà che, proprio in questi giorni, ha utilizzato il ricavato di quella raccolta in favore di una piccola attività economica pagando direttamente da Biella una fattura della Ditta Cadinu di Onifai (Nuoro) per la fornitura di materiali edili.

Su segnalazione del Servizio di Assistenza sociale del Comune di Bitti, il sostegno concreto è stato dato a un bar che si affaccia sulla centralissima via Brigata “Sassari”, trasformata in quei giorni di novembre in un fiume di fango e detriti. Senza ulteriori intermediazioni l’intero ricavato è arrivato interamente a destinazione. Ora un’altra emergenza: il fuoco nella provincia di Oristano che ha divorato migliaia di ettari riducendo in cenere case, aziende e territorio. Ancora una volta, il Circolo sardo di Biella invita il buon cuore a farsi azione concreta con una nuova campagna di raccolta fondi lanciata attraverso i social di Su Nuraghe, accogliendo la proposta partita dalla base attraverso il messaggio: “Carissimi, alla luce di ciò che sta succedendo nell’oristanese, che cosa pensate dell’idea di attivare una raccolta fondi da destinare agli sfortunati colpiti dalla tragedia di cui i TG riempiono le pagine?” … “in casi come questi - continua l’internauta - la rapidità nella raccolta dei fondi e l’invio degli stessi può fare veramente la differenza, perché la gente toccata dall’incendio ha bisogno subito di gesti concreti di aiuto. Mi permetto quindi di esortare tutti voi ad effettuare una donazione, piccola che sia, per mettere insieme un gruzzoletto da destinare ad un’iniziativa o ad una comunità sarde. Vi ringrazio”.

Pertanto, chi volesse donare può fare i versamenti direttamente sul Conto corrente bancario Biverbanca - IBAN: IT88V0609022303000015749550 intestato a Circolo Culturale Sardo "Su Nuraghe", con la causale: “Aiuto alla Sardegna incendiata”. Versamenti possono essere fatti anche utilizzando il Conto corrente postale n. 12892113 intestato al Circolo Su Nuraghe, con la stessa causale: “Aiuto alla Sardegna incendiata”. A fine raccolta, verranno contattati direttamente i Comuni interessanti per individuare i destinatari delle risorse.