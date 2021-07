9 migranti vogliono raggiungere la Francia ma sbagliano tir e finiscono nel Biellese: trovati nascosti nel vano di carico

Nella tarda mattinata di mercoledì 29 luglio, i Carabinieri delle Stazioni di Candelo, Biella e Andorno Micca, insieme al personale della sezione operativa del Norm della Compagnia Carabinieri di Biella sono intervenuti presso una ditta di Gaglianico dove, poco prima, un dipendente della medesima azienda, aperto il vano di carico di un autoarticolato appena giunto in deposito, ha notato la presenza all'interno di nove uomini che viaggiavano clandestinamente a bordo del mezzo.

Sono subito fuggiti ma in breve tempo sono stati rintracciati e bloccati dai militari dell'Arma, che hanno poi proceduto con il fermo per l'identificazione dei soggetti, conducendoli per le successive incombenze presso gli uffici di via Rosselli, dove venivano tutti attentamente controllati e identificati. Al termine dei primi accertamenti i militari operanti hanno denunciato in stato di libertà per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato tre cittadini iracheni, tra i 20 ed i 40 anni, nonché hanno provveduto a notificare loro il biglietto di invito presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Biella. Nella medesima circostanza i deferiti hanno fatto richiesta di asilo politico per motivi umanitari.

Ulteriori accertamenti, svolti nella giornata, hanno permesso di appurare che gli altri sei cittadini iraniani, tutti giovanissimi e già richiedenti asilo, sono risultati essere in possesso di un precedente biglietto di invito presso l'Ufficio Stranieri della Questura di Torino. Da quanto emerso, anche grazie all'ausilio degli interpreti, si è accertato che i soggetti erano intenzionati ad entrare clandestinamente in Francia. Pertanto, nella notte, sono saliti a bordo dell'autoarticolato in un'area di servizio autostradale sconosciuta, all'insaputa degli autisti polacchi del mezzo pesante, credendo di essere diretti verso il paese d'oltralpe.

Tuttavia, il percorso di quel tir era totalmente diverso e i nove uomini si sono ritrovati nel Biellese. Quanto al ruolo degli autisti dell'autoarticolato, questi si sono accorti della presenza dei clandestini a bordo solo all'arrivo presso l'azienda biellese, risultando quindi estranei ai fatti. I Carabinieri di Biella hanno infine provveduto ad inoltrare tutti gli atti all'autorità giudiziaria per le successive valutazioni di competenza.