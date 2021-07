Si avvicina l’evento di fine estate per Club Alfa Romeo Biella: sabato 28 agosto una serata di gala per gli appassionati

Dopo un anno di entusiasmanti appuntamenti, Club Alfa Romeo Biella chiude la stagione 2021 con un ultimo immancabile evento dedicato a tutti gli appassionati di Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth.

Sabato 28 agosto, con il patrocinio del Comune di Cossato e grazie al sostegno di Scavone Tetti e MB Cars Biella, Club Alfa Romeo Biella ha organizzato un importante raduno a Cossato: dalle ore 15.30, Piazza Angiono si riempirà di magnifiche auto targate Alfa e Lancia per un pomeriggio completamente dedicato all’esposizione e all’automobile. Alle18.30 la manifestazione entra nel vivo, con la sfilata delle vetture dei soci del club tra i Comuni del biellese, in una carovana di motori nuovi e d’epoca che terminerà presso Cascina Rovet dove, ad attenderli, ci sarà un ricco aperitivo in dehor con tartine, bignè, pizzette “Alfa Romeo”, salumi nostrani, Spritz e Cocktail analcolici.

Alle 19.30, la cena sorprenderà i partecipanti con i sapori tradizionali della cucina locale: un’ampia varietà di antipasti, tra cui tomino con cipolle caramellate, petalo di vitello tonnato, mocetta nostrana agli agrumi pepata con riduzione, fiori ripieni alla Biellese, sformatino di erbette con fonduta, quiche di asparagi e scamorza, che saranno seguiti poi da due primi – risotto speck e radicchio, e crespelle di verdurine – e un secondo gustoso, la tagliata di Roast Beef all’inglese con il suo sugo e patate al forno; per concludere, pesche ripiene all’amaretto e caffè. Ma dopo la cena, la serata non si ferma. Insieme alla musica del DJ Davide Terzo, che animerà l’evento per tutta la sua durata, Club Alfa Romeo Biella darà vita a un’estrazione a premi con in palio numerosi gadgets, tra cui, per il più fortunato, un bancale di pellet offerto da Scavone Tetti che, insieme a MB Cars Biella e al Comune di Cossato, hanno contribuito alla realizzazione dell’intera manifestazione.

Il ritrovo è Piazza Angiono a Cossato (fronte Municipio) alle ore15.30 Prezzo iscrizione: € 35,00. Termine ultimo per iscriversi: lunedì 23 agosto. Sono rimasti ancora pochi posti disponibili.

Per informazioni: Club Alfa Romeo Biella – Tel: 329 186 4691 https://www.facebook.com/events/315842686865598/?ref=newsfeed