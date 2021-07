Stress e ansia da pandemia: "L'importante è reagire"

E’ risaputo che tutti gli eventi catastrofici come ad esempio le pandemie possono provocare un disturbo per la psiche. Tra i vari studi, gli esperti hanno riscontrato l’impatto del COVID 19 sulla salute mentale che crea stati di disagio come depressione e altri fattori ansiogeni.

Tra i disturbi, troviamo: problemi nel rapporto di coppia, difficoltà nelle relazioni sociali e interpersonali, stati d’ansia e chiusura verso il mondo esterno.

Tra i molti personaggi che da sempre si occupano di attività sportive e socialità, l’assessore allo sport e alla cultura del comune di Gaglianico, Mario De Nile ha constatato, in quanto animatore sportivo, come molti over 30 scelgano di rimanere in casa piuttosto che uscire.

Secondo lui, questo comportamento può essere infatti provocato, dalla paura che lunghi mesi di incubo Covid hanno lasciato in una parte della popolazione e che la nuova ondata pandemica continua a minacciare, non esaurendosi a breve. Si sceglie di rimanere nelle protette mura domestiche, piuttosto che frequentare luoghi di potenziale pericolo contagio, come se l’ambiente esterno fosse diventato all’improvviso qualcosa di anomalo, da evitare, o peggio ancora, nelle idee di qualcuno, da scongiurare.

“Dopo il lockdown, i giovani sotto i vent’anni si sono scatenati: addirittura, in alcuni casi, senza protezione alcuna e non rispettando le regole anti covid in vigore e provocando assembramenti. Nei ragazzi più grandi invece, si nota una tendenza contraria che li porta ad evitare non solo quei posti dove si possono incontrare molte persone, ma addirittura a ritenere migliore la scelta di restare a casa.”

“Si nota - continua De Nile - una sorta di divisione di due mondi: quello dei giovanissimi, spesso incuranti di norme e divieti (non tutti per fortuna!) propensi al divertimento dopo mesi di stop e quello dei ragazzi più maturi che, complice l’abitudine al nido domestico, escono se c’è un motivo di fondo, altrimenti preferiscono cullarsi nel tepore casalingo che, in fin dei conti, non è poi così male…”

Questo è ovviamente un messaggio sociale piuttosto negativo: se molti decidono di evitare i luoghi dove si incontrano tante persone per lo spettro del contagio o peggio ancora, perché ormai il mondo virtuale è un degno sostituto di quello reale, allora ci troviamo al collasso e diventa necessario intervenire, anche perché i danni di una reclusione lontana dal valore di una socialità sana li conosciamo tutti!"

Quindi signor De Nile, quali soluzioni pensa si debbano trovare in merito?

“Nel rispetto delle norme emergenziali, nel nostro Comune si sono ospitati alcuni eventi che hanno dimostrato quanto sia importante ritrovare e ritrovarsi, anche solo per il gusto di stare insieme, per una chiacchierata salutare o per scambiarsi opinioni e idee su un futuro dal respiro positivo e di apertura alla cultura del benessere derivato da serate all’insegna della buona compagnia. Parola d’ordine, l’importante è reagire! ”

Oppure, ci si può incontrare per una camminata nel parco, per godere anche dell’ambiente circostante, che rilassa e stempera le negatività di un quotidiano vissuto in solitudine” termina Mario De Nile.

Di un parere simile è anche il dottor Roberto Merli, specialista in Psichiatria e Psicoterapeuta, Direttore S.C. di Psichiatria ASL BI, sentito da News Biella per l’occasione.

"In questa condizione può accadere che le persone, in particolare quelle che soffrivano di disturbi d’ansia ancora prima della pandemia, possano sviluppare una intensificazione dei sintomi preesistenti, spesso collegati alla paura del contagio e della malattia, con accentuazione dei comportamenti di evitamento e di ritiro sociale, facilitati dalla condizione di isolamento causata dal lockdown. Inoltre, anche le notizie inerenti una possibile nuova ondata pandemica, potrebbero funzionare da ulteriore rinforzo a comportamenti di isolamento prudenziale, in soggetti già affetti da disturbi di natura fobica ed ossessiva", conclude il Dott. Merli.

Il blocco psicologico causato dunque dal perpetuarsi del disagio psichico e sociale, rischia di inchiodare le energie vitali di una società, che stenta a riprendere le normali attività quotidiane, ma che, a fine pandemia, perché tutti ci auguriamo di vederne la fine a brevissimo, potrebbe non solo piangere le vittime di questa disastrosa ecatombe, ma anche le vittime di una società ridotta emotivamente ed economicamente sul lastrico.