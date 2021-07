Biella, al Villaggio mercatino benefico per aiutare le donne vittime di violenza

Associazione Nuova Alba e Caffè Amici si uniscono per creare una serie di eventi con il quartiere Villaggio Lamarmora di Biella.

“La rivitalizzazione del quartiere è stata espressamente richiesta dal Comune che sta collaborando pienamente con gli organizzatori – spiegano - Iniziamo con questo mercatino che ha come scopo una raccolta fondi a favore dell’associazione Underground per l’accoglienza delle donne vittime di violenza della Casa Rifugio. Anche le prossime date avranno uno scopo benefico, al fine di creare non solo un’occasione di svago ma dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno. L’appuntamento sarà per il 31 luglio presso via Puglie, dalle 8 alle 18. Ringraziamo il comune, in particolare il sindaco Claudio Corradino e il consigliere comunale Alessio Ercoli, Riccardo Ramella e Elena Prati dell’associazione di promozione e tutela del territorio Nuova Alba per aver accettato di collaborare per questo evento e quelli futuri, Alessandra Musicò la presidente dell’associazione Underground e Valeria Piccolo volontaria del Direttivo per la loro partecipazione come Associazione beneficiante, gli hobbisti che parteciperanno e naturalmente gli abitanti del quartiere”.