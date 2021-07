ABV Biella, assemblea annuale cona approvazione del bilancio 2020

Nelle scorse settimane si è tenuta l’assemblea annuale dell’Associazione Biellese Volontariato. Rispettando le vigenti normative Covid-19, l’incontro si è svolto in presenza presso la sala congressi dell’Agorà Palace Hotel per una trentina di volontari, mentre agli altri associati è stata data la possibilità di partecipare on line.

La neo eletta presidente Rita Di Braccio ha presentato i componenti del nuovo consiglio e ha ringraziato le persone che hanno fatto parte di quello uscente per il lavoro, l’impegno e la costanza che hanno dimostrato durante tutti gli anni del loro mandato. In particolare è stata sottolineata la preziosa e costante attività dell’uscente presidente Cesare Bocca, che è stato punto di riferimento per tutti i volontari e ha guidato l’associazione con cura e scrupolosità impegnandosi per farla crescere. La presidente ha poi sottolineato come sia stato un anno difficile e impegnativo da molti punti di vista: gli impegni presso l’ospedale e le RSA e il servizio per i trasporti si sono fermati a febbraio dello scorso anno. Questo ha ovviamente comportato una minore attività che comunque è stata portata avanti: infatti l’attività della segreteria e del consiglio è proseguita regolarmente sia in collegamento on line che in presenza, quando possibile, rispettando scrupolosamente tutte le misure di contenimento sanitario.

Per quanto riguarda l’attività del 2021 dal mese di marzo scorso è ripreso il servizio di trasporto presso il centro diurno del Cerino Zegna. Da inizio maggio alcuni nostri volontari operano presso i centri vaccinali. Le convenzioni stipulate negli anni scorsi sono state rinnovate o sono in fase di rinnovo e in programma ci sono nuove collaborazioni. La Presidente ha infine premiato i volontari che sono attivi da cinque anni e sono stati consegnati degli attestati ad alcune volontarie che si sono distinte particolarmente per il loro impegno e la loro disponibilità. Ha poi concluso l’incontro con un “Grazie a chi ha dedicato e a chi dedicherà a questa associazione tempo e cuore con dedizione e gratuità”. Infine il Tesoriere Maurizio Melera ha illustrato il bilancio sociale del 2020 che è stato approvato dall’assemblea.