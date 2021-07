A Gaglianico arrivano pre e post scuola su richiesta delle famiglie

Gaglianico si prepara al nuovo anno scolastico e valuta di istituire pre e post scuola alla materna e alle elementari. A tal fine il Comune ha preparato un sondaggio rivolto alle famiglie interessate, che le stesse trovano sul sito e una volta compilato dovranno inviare all'indirizzo info@comune.gaglianico.bi.it.

Il termine ultimo per presentare domanda è il 30 agosto. Il servizio è riservato a chi deve conciliare gli orari lavorativi con la cura familiare e verrà attivato in base alle domande pervenute e subordinato alle disposizioni dettate dalle autorità competenti. Responsabile del servizio è Mariacristina Anselmo. Per informazioni rivolgersi a Michele Benna all'ufficio servizi scolastici allo 0152546407.