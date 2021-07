Rugby, dall'Argentina arriva a Biella il pilone Adriel Armenti

Dall’Argentina arriverà in agosto un rinforzo per la prima linea del pack gialloverde. Adriel Armenti, nato a La Plata il 6 febbraio del 1999, alto 184 cm per 110 kg di peso, gioca nel ruolo di pilone. Proviene dal club Rugby los Tilos ed ha iniziato la sua carriera sportiva nel 2007.

Del suo arrivo in Italia dice: “Il rugby è lo sport della mia vita, l’ho capito subito, da quando a nove anni ho iniziato a praticarlo. Per me venire a giocare in Italia a 22 anni è una grande opportunità che voglio sfruttare al meglio. Sono già stato in Italia due volte ed è per me un paese meraviglioso. Sono sicuro che con il club e la cultura italiana mi troverò benissimo. Sono a disposizione del club e darò il massimo”.

Corrado Musso, direttore sportivo Brc: “Adriel è un ragazzo molto giovane che gioca in prima linea e nell’ottica di definire la rosa del prossimo anno, il suo profilo ci è sembrato esattamente quello che stavamo cercando. I nostri contatti argentini ci hanno parlato molto bene di lui, come persona e come giocatore. Lui aveva molta voglia di fare questa esperienza in Italia, così abbiamo pensato che meritava di essere messo alla prova. Da parte nostra c’è grande entusiasmo nell’accoglierlo e siamo i primi a confidare in una sua grande e rapida crescita”.