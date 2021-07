Calcio, alla Biellese arriva in porta Lorenzo Vallacchi

La Biellese comunica l'arrivo dell'atleta Lorenzo Vallacchi per la stagione sportiva 2021/22. Portiere, nato il 5 marzo 2002 a Vercelli, cresce nelle giovanili della Juventus (negli Esordienti) e della Pro Vercelli. L'avventura con la casacca dei Leoni dura cinque stagioni, fino a oggi, in uscita dalla formazione Primavera.

Nel suo percorso sportivo anche una convocazione in Prima Squadra in Serie C, l'anno scorso nel match disputato dalla Pro contro il Siena. Queste le sue parole da nuovo giocatore bianconero: «Sono felice di unirmi a questo gruppo, conosco già l'ambiente perché la scorsa stagione ho svolto parte della preparazione qui a Biella. La Biellese sta lavorando su un progetto interessante e mi fa molto piacere farne parte. Mi metterò alla prova cercando di fare sempre del mio meglio».

Mister Alberto Rizzo commenta: «Lorenzo aveva svolto qualche allenamento insieme a noi un anno fa, è un classe 2002 che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della Pro Vercelli. Lo abbiamo conosciuto e abbiamo intravisto qualità importanti. Quando è arrivata l'uscita di Nicolò Vero abbiamo pensato a lui come sostituto. Sappiamo di aver ingaggiato un ragazzo giovane di cui ci fidiamo».