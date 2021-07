Biella si veste di granata, la Primavera del Toro in ritiro al Pozzo

La Città di Biella torna a vestirsi di granata. Dopo il miniritiro della prima squadra, durante la scorsa preparazione estiva, ora è pronta ad arrivare sotto il Mucrone la selezione Primavera del Torino FC. La squadra affidata a mister Federico Coppitelli sarà in città a partire dalla giornata di domani (venerdì 30 luglio) e lavorerà per due settimane sull’erba dello stadio Pozzo-La Marmora.

Il quartier generale del ritiro sarà invece l’Hotel Agorà, in centro città. La nuova collaborazione è resa possibile anche grazie al protocollo d’intesa siglato tra la Città di Biella e La Biellese. I granata si sono ritrovati lunedì 26 luglio, con le visite mediche di routine. La selezione resterà a Biella fino al pomeriggio del 13 agosto e svolgerà doppia seduta di allenamento quotidiana sul rettangolo in erba dello stadio Pozzo-La Marmora. Possibile l’organizzazione durante il ritiro di partite amichevoli, che verranno comunicate dallo staff durante la permanenza in città.

L’accordo consentirà alla Città di Biella di utilizzare la qualifica di “Official Supplier Youth Team”, che prevede tra le varie iniziative anche Adv e Visibilità sui pannelli backdrop per le interviste al Centro Filadelfia e passaggi nei led dello stadio Grande Torino durante le partite di campionato della prima squadra. Dice il vicesindaco e assessore allo Sport Giacomo Moscarola: “Siamo felici di poter proseguire un dialogo e una collaborazione con il Torino. Gli obiettivi sono molteplici: oltre alla promozione e alla visibilità che può generare il ritiro della squadra Primavera, è questa l’occasione per provare a riaccendere l’interesse in provincia sul calcio e per cercare di favorire nuovi dialoghi. A tutti i ragazzi della Primavera del Torino rivolgo un benvenuto a Biella a nome di tutta l’amministrazione”.