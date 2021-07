Basket, stazione Biella tra partenze e arrivi con un atteso ritorno: Infante

Non si può dire che sia stato un mercoledì tranquillo per Pallacanestro Biella tra nuovi arrivi, saluti importanti e partenze non previste. Una ridda di comunicati e informazioni sono viaggiate in rete e si può dire che ci comincia a intravedere la squadra che scenderà sul parquet del Forum per la prossima stagione. Cominciamo dalla notizia più inaspettata il saluto d’addio di Nik Berdini, il play tascabile che ha finito in crescendo la sua stagione e che per motivazioni personali ha scelto di abbandonare il palcoscenico ai piedi del Mucrone.

Fulmine a ciel sereno per il GM Olla ma in realtà, al di là del contratto, soprattutto per un giocatore così giovane quello che conta è la volontà del giocatore; e così seppur a malincuore i rossoblù hanno salutato Nicola. A lui si aggiunge Barbante, il lungo è infatti approdato alla Stella Azzurra Roma. Per due partenze ecco due arrivi sicuri sempre nell’ottica della gioventù da formare. Carlo Porfilio play guardia di vent’anni dal vivaio di Reggio Emilia e Jacopo Soviero play maker anche lui poco più che ventenne e sempre traghettato dai giovani di Reggio Emilia.

A far da chioccia a questa nidiata di pulcini una vecchia volpe del parquet rossoblù. Luca Linfa Infante, un gradito ritorno per aggiungere e dare esperienza e maturità a un gruppo che deve crescere in fretta; a questa casella manca ancora l’ufficialità così come al primo americano, anche se già individuato ma è questione probabilmente solo di qualche ora o giorno e Zanchi potrà avere nelle proprie mani il roster da modellare.