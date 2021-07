Alice Marzanati e la Virtus Biella avanti insieme

Virtus Biella comunica la conferma dell'atleta Alice Marzanati nel roster della Prima Squadra 2021/22. Infortunatasi al ginocchio nella seconda fase della passata stagione, Alice sta proseguendo positivamente l'attività di recupero in vista della preparazione al prossimo campionato di Serie B1. Sarà per lei il secondo con la canotta nerofucsia.

Queste le sue parole: «La scorsa stagione si è chiusa bene per la squadra, per me un po' meno perché mi sono fermata per un problema fisico e ho avuto un po' di sventure. Sono carica e non vedo l'ora di tornare a pieno regime e di conoscere le nuove compagne che arriveranno».

Il Direttore Sportivo Elena “Ube” Ubezio commenta: «Penso che nessuno all'inizio della scorsa stagione potesse pensare che Marza, arrivata alla sua prima esperienza assoluta in un campionato nazionale, avrebbe giocato anche da titolare, ben figurando. È stata quindi senz'altro una scommessa ad oggi vincente, grazie alle “cure” di coach Colombo e all'impegno che lei ha sempre messo nell'allenarsi e nell'approccio mentale. La scorsa stagione purtroppo si è bruscamente interrotta a causa dell'infortunio al ginocchio ma so che ha ben lavorato, supportata e seguita costantemente da un professionista del settore come Dario Volpe, quindi sono certa che sarà ancora utile alla squadra. La fiducia nei suoi confronti è immutata, se non accresciuta per quel che ha fatto vedere l'anno scorso, quindi potrà lavorare serenamente al completamento della ripresa sportiva».