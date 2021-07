Dal lockdown al Reload, ecco chi è Samsara - FOTO

Il Reload ha portato alla ribalta del panorama musicale Samsara, band formata da 4 ragazzi biellesi, che, prima del loro live di debutto al Sound Festival, nessuno avrebbe pensato che si rivelasser come la nuova speranza di dar voce a Biella.

Samsara nasce nel cuore di uno dei periodi più bui e difficili del nuovo millennio: il primo lockdown. Tutto ha inizio da Samuele Serra, musicista, produttore e figlio d'arte. Angosciato dalla pandemia e annoiato dalla monotonia delle giornate trascorse in “reclusione”, Samuele trova uno spiraglio di luce nella musica. Sogna e studia una lunga serie di progetti musicali e, nel periodo di riapertura in estate, incontra per la prima volta Kevin the Misfit giovanissimo videomaker biellese, con alle spalle un grande bagaglio di arte prodotta negli anni.

Samuele e Kevin lavorano fianco a fianco ad un primo progetto comune che da inizio alla fase embrionale dei Samsara, il nome d'arte di Samuele. Arrivano le prime collaborazioni grazie alle abilità dimostrate nei rispettivi campi da Samuele e Kevin: Riccardo Trotta (in arte Buio dal Bivio) e Adrian Tejeda (A.T.), che decidono di affidare la propria capacità musicale nelle mani di Samsara, iniziando a creare i primi contenuti. La qualità dei lavori attira altri artisti non rimase inosservata a lungo e spinse sempre più artisti in erba spinti a dare voce alle proprie emozioni con l'aiuto di Sam.

A questo punto la svolta: al gruppo si uniscono Matteo Mosca, in arte Flykush, e il suo produttore Douglas Tricarico. Il gruppo prende forma e si consolida Samsara: un nuovo collettivo musicale formato da due produttori, tre artisti e un videomaker, con la straordinaria ed insaziabile fame di realizzare qualcosa di grande che li contraddistinguesse. Punto di forza del collettivo guardare sempre avanti, lasciandosi scivolare addosso le difficoltà iniziali, stringere sempre più amicizie e conoscenze tra i giovani biellesi.

Dopo le prime pubblicazioni, al gruppo si unisce l'ultimo elemento, che darà più equilibrio e freschezza: Khadime Touré, in arte Hoodyskim, il più giovane del gruppo con una personalità musicale coinvolgente. La gang Samsara travolge anche un giovane manager Biellese, Alessandro Gremmo, che decide di investire nel progetto e inizia a lavorare all'organizzazione e alla sua immagine aiutato da Kevin Minacapelli ed Edoardo Moscarola, con l' obbiettivo, attraverso arte e musica, di unire diverse realtà biellesi e farle conoscere ovunque.

L’obbiettivo ha iniziato a concretizzarsi al Reload Sound Festival di metà luglio , dove il live di chiusura ha avuto un successo sorprendente. Merito anche di un singolo uscito qualche giorno prima del Reload: URANO di Flykush feat Hoodyskim, che in pochissimi giorni ha fatto migliaia di visualizzazioni su Youtube. Urano è stato usato per diversi video su TikTok e non sembra voler smettere di crescere di popolarità.

Quello che contraddistingue questi ragazzi sono passione, espressività ed energia con cui hanno “spaccato” su un palco vero e proprio. L’intera crew Samsara ha dominato il festival nel suo giorno di chiusura. Il concerto è stato talmente coinvolgente da attirare il pubblico sotto al palco, costringendo gli organizzatori ad interromperlo e poi farlo ripartire una volta ristabilito l'ordine, garantendo tutte le norme di sicurezza del caso.

Una cosa che non si era verificata e per nessun altro evento del Reload se non per quello dei Subsonica. Tutto questo è Samsara, una piccola grande realtà, per una piccola grande città.