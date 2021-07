Confartigianato Biella, Cristiano Gatti confermato presidente

Nei giorni scorsi la Confartigianato di Biella ha provveduto alle operazioni di rinnovo degli organi sociali ovvero del Consiglio di Amministrazione dell’ente, del Collegio Revisori e del Collegio Probiviri. Cristiano Gatti già presidente uscente ha ottenuto la riconferma dell’incarico per il prossimo quadriennio ovvero 2021 -2025 mentre nei prossimi giorni saranno definiti con il nuovo direttivo gli incarichi di Vice Presidente.

Cristiano Gatti titolare di una attività di comunicazione ha partecipato con impegno alle attività interne della Confartigianato, la maggiore organizzazione di piccole imprese in sede provinciale, regionale e nazionale. La sede biellese ha festeggiato nel 2015 i suoi 70 anni in quanto costituita il 14 dicembre 1945 in città ed ha già compiuto i 75 anni ad oggi, celebrazioni cui Gatti ha dedicato il suo personale impegno. Il programma del mandato in avvio è stato presentato dal Presidente Gatti e dal Direttore Massimo Foscale presenta quale principale caratteristica la ristrutturazione complessiva dei servizi, un progetto in corso da 2 anni che dovrà realizzarsi nel 2022 unitamente ad un impegno importante nel “digitale” quale fondamentale forma di accompagnamento degli associati alle nuove realtà.

Poi i “gruppi” di donnaimpresa, giovani imprenditori, anap associazione pensionati nonché il patronato Inapa, il Caaf730, tutte attività parti importanti del “gruppo confartigianato biella” che concorrono ad un circuito di 6000 persone coinvolte nella quotidianità della associazione. Nella continuità anche lo sviluppo commerciale ove spiccano per significativo gradimento le numerose convenzioni a favore degli associati. Non ultimo il territorio con il quale sono state costruite e saranno rafforzate le necessarie relazioni per lo sviluppo del “sistema biellese” che, riteniamo, ne ha un forte bisogno: istituzioni, fondazioni, associazioni di categoria e associazioni di carattere sociale fanno parte del “motore” del territorio cui Confartigianato non farà mancare il proprio sostegno e la propria partecipazione.

Il Presidente Gatti ha nell’occasione ringraziato tutti i sostenitori alla sua riconferma: in modo particolare il Vice Presidente uscente Andrea Fortolan ex Presidente della Camera di Commercio di Biella per la collaborazione prestata in questi anni.