Bilancio imprese, nel secondo trimestre 2021 Biella a +0,54%

Il sistema imprenditoriale biellese registra nel secondo trimestre del 2021 una crescita: il saldo anagrafico delle imprese biellesi è pari, infatti, a +93 unità a fronte delle 208 nuove iscrizioni e 115 cessazioni (nessuna cancellazione d'ufficio nel periodo in esame). Il bilancio tra le imprese iscritte e le imprese cessate si traduce, pertanto, in un tasso positivo, pari a +0,54%.

I settori che mostrano i dati più incoraggianti, seppure a fronte di numeri assoluti bassi, sono quelli interessati dalle riaperture delle attività dopo il lockdown, come il turismo, che registra un aumento del +1% seguito dal commercio (+0,63%). Lo stock di imprese registrate al 30 giugno 2021 ammonta complessivamente a 17.365 unità. Per quanto riguarda le imprese artigiane, nel corso del secondo trimestre si rilevano 69 iscrizioni e 46 cessazioni (non si registrano cancellazioni d’ufficio), portando il numero di imprese registrate al 30 giugno 2021 a 4.933 unità, contro le 4.910 al 31 marzo 2021, con un tasso di variazione pari al +0,5%, lievemente inferiore alle medie piemontese e nazionale, pari rispettivamente a +0,8% e +0,6%.

I valori delle iscrizioni sono allineati a quelli del corrispondente periodo 2019. «Il ritorno a una dinamica delle aperture più in linea con il periodo pre-pandemia – commenta Fabio Ravanelli, Presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte - è certamente un segnale incoraggiante che riflette un aumento di fiducia da parte delle imprese, anche se è ancora presto per parlare di ritorno alla normalità. Restano infatti sotto la media degli ultimi anni le cancellazioni, diminuite di oltre un terzo rispetto al secondo trimestre 2019, per effetto delle misure di sostegno messe in atto dal Governo: è ragionevole pensare che numerose imprese, che in altre circostanze avrebbero già cessato l’attività, siano in attesa delle evoluzioni del quadro epidemiologico e del suo impatto economico».