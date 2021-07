'Vanno a ruba' le caprette segnaletiche della #distacalacrava Run: “Qualcuno le ha portate via, c'è amarezza”

'Vanno a ruba' in Valle Cervo le caprette arancioni disposte per la segnaletica della #distacalacrava Run, in programma sabato a Riabella, nel comune di Campiglia Cervo. Talmente apprezzate che qualcuno ha pensato bene di portarsela via a pochi giorni dalla gara, lasciando sguarnito alcune porzioni del percorso di circa 12 chilometri.

“Qualcuna è rimasta ma condanniamo il gesto – spiegano amareggiati gli organizzatori – La spesa per acquistarle non è stata indifferente e crea qualche disagio per i corridori e i partecipanti alla gara. Non abbiamo proprio parole”.

La partenza è prevista per le 17.30 di sabato, aperta a tutti, con la possibilità di praticare il nordic walking o camminare con il proprio cane al guinzaglio. Il tempo massimo di percorrenza sarà di 3 ore e sarà previsto un servizio di "scopa" in chiusura. Un'ambulanza della Croce Rossa Italiana con defibrillatore sarà sul posto per soccorsi tempestivi in caso di bisogno. Presso Roreto è previsto un angolo ristoro offerto gentilmente dagli abitanti della frazione. All'arrivo a Riabella i partecipanti saranno accolti da un ristoro e da un momento di festa a cura dalla Pro Loco.