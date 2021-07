Pettinengo piange l'Alpino Aldo Rimbotti, socio fondatore dallo spirito gioviale

Comunità di Pettinengo in lutto per la morte di Aldo Rimbotti, classe '43, molto conosciuto in paese per le sue qualità umane. Penna nera, era socio fondatore del gruppo Alpini di Pettinengo.

A ricordarlo in queste ore il capogruppo Emanuele Mazzia Piciot: “Aldo è andato Avanti. Il nostro amico, più di 50 anni fa ha collaborato per fondare il nostro Gruppo Alpini di Pettinengo che negli anni ha sempre saputo tenere vivo a attivo. Tra alti e bassi della vita ha saputo sempre con il suo sorriso far crescere una splendida famiglia e aiutare attivamente le associazioni del paese, con altruismo e fratellanza, con grande spirito Alpino. La sua risata coinvolgente sarà sempre con noi come il suo spirito gioviale e la sua sempre pronta e buona parola per tutti. È Andato Avanti, ha appoggiato a terra il suo zaino, ma noi sapremo riprenderlo e portarlo sulle nostre spalle per continuare, in sua memoria e in memoria dei nostri 'veci', le sue opere e la sue volontà”.

La corona avrà luogo stasera, alle 20, nella chiesa parrocchiale di Pettinengo; sempre qui si terranno i funerali domani alle 15.