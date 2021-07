Non solo rifiuti nei boschi ma anche sacchi con corpi senza vita di cuccioli. Bessone: “Gesto da condannare”

Amara sorpresa ieri pomeriggio, 28 luglio, nella giornata dedicata alla pulizia del territorio. Non solo rifiuti rinvenuti dai partecipanti alla manifestazione a favore dell'ambiente ma anche tre sacchi contenenti i corpi senza vita di cuccioli (cani e gatti), gettati senza pietà nei boschi vicini alla via San Girolamo.

Un gesto vile, che ha sconcertato gli organizzatori (UCAB Biella, EGB Evergreenbike e Newsbiella) e l'assessore con delega alla Tutela degli Animali Gabriella Bessone: “Sono stata informata dell'accaduto. Mi chiedo con quale coraggio si può compiere un simile atto e non provare un minimo di vergogna. È un gesto che condanno fermamente: chi si è comportato in questo modo si deve mettere una mano sulla coscienza”.

L'assessore sottolinea, infatti, la presenza sul territorio “di associazioni e realtà, come canili e gattili, che si occupano proprio degli animali da compagnia e la cittadinanza può rivolgersi per chiedere aiuto. Oltre ad Animal Friendly e Gattopoli che svolgono un servizio pregevole, esiste un'amministrazione che assiste e supporta tutte quelle persone che hanno necessità. Mi auguro di non assistere più a simili episodi”.