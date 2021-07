Graglia, perde il controllo della bici e va a sbattere contro guardrail: pensionato in ospedale

È stato portato in ospedale il ciclista rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo avvenuto intorno alle 11.30 di oggi, 29 luglio, in regione Merletto, a Graglia.

Secondo le prime ricostruzioni, un pensionato di Ivrea avrebbe perso il controllo della sua bici per cause da accertare andando a sbattere contro il guardrail della strada. Passanti e bikers in transito si sono fermati per assisterlo e chiedere l'intervento del 118. Una volta sul posto, il personale sanitario l'ha caricato sull'ambulanza per il trasporto al Pronto Soccorso. Presenti anche gli agenti della Polizia locale per gli accertamenti di rito.