Mezzana, un territorio da (ri)scoprire FOTO

Il territorio di Mezzana non è semplicemente un luogo tranquillo con aria pulita e un’alta qualità della vita ma anche, e soprattutto, un posto pieno di zone che meritano e devono essere valorizzate.

Il nostro tour in questa realtà incomincia dal centro sportivo: campo e strutture nuove di zecca che possono ospitare partite e tornei di calcetto sia a 5 che a 7 e forniti di docce di recente costruzione. Il campo può essere tranquillamente adattato ad altri tipi di competizione come pallavolo o tennis. Di fianco una bellissima area verde in cui verrà ospitato un percorso sensoriale completo che guiderà i partecipanti attraverso camminate su diversi tipi di terreno (foglie, fieno e non solo) e metterà al centro anche l’esperienza tattile ed uditiva.

Il progetto è stato realizzato da Comune con la partecipazione dell’Unione Italia dei Ciechi e degli Ipovedenti: “Siamo contenti di essere stati coinvolti in questa iniziativa – racconta il presidente della sezione biellese dell’Unione Adriano Gilberti – in questo modo è stato possibile realizzare un percorso valido per tutti”.

Ma le sorprese non finiscono qui: frazione Bonda è il nome da segnare e ricordare. Questa zona, una delle più alte del Comune, offre la possibilità di camminare immersi nell’arte grazie alla presenza dei quadri affissi alle pareti delle case; tutti realizzati con diversi stili e tecniche. Segnaliamo infine la storica stamperia abusiva dei partigiani all’oratorio San Rocco e l’Ecomuseo, visitabile su prenotazione.