Bel gesto Centro Battiana di Cossato, donazione per la Croce Rossa locale

Come già annunciato in un precedente articolo (leggi qui), l'associazione Centro Battiana di Cossato ha deciso di consegnare una cifra pari a 2500 euro alla Croce Rossa di Cossato. L'ultimo gesto prima di chiudere per sempre i battenti nel nome della generosità: per la piccola realtà cossatese si tratta, infatti, dell'ultimo atto di una storia giunta al capolinea. Alla cerimonia di consegna, in programma lo scorso venerdì, erano presenti il presidente, insieme a tesoriere ed un socio.