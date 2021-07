Amici di Bagneri, la “Madonna del ‘Piumin” verso il Monte Mars

Un altro passo per portare la “Madonna del ‘Piumin” sul Monte Mars è quello che è stato compiuto sabato 24 luglio a frazione Bagneri di Muzzano con gli Amici di Bagneri e l’escursione e animazione teatrale di Storie di Piazza.

“Può sembrare singolare come la vicenda di una “statua” - dicono la consigliera de’Il Piumin" Mara Annovazzi e Pier Franco Ubertino - possa dar vita ad una storia di persone, di rapporti umani che si perpetuano nel tempo: è quello che sono riusciti a fare gli “Amici di Bagneri” e che ha trovato nella giornata di sabato scorso a Bagneri uno dei momenti del progetto di portare la statua della “Madonna del ‘Piumin” sul Monte Mars”.

Gli Amici di Bagneri è un gruppo composto da una generazione che non ha vissuto tempi, fatti e situazioni de ‘il Piumin”: “Hanno comunque saputo ridar vita, “attualizzare” storie di persone, - continuano Annovazzi e Ubertino - rendendole vive a distanza di decenni, mostrando non solo cultura ed intelligenza ma anche capacità di saper vivere bene la propria esistenza dandole un significato che va oltre il quotidiano e saper ricavare elementi positivi e significativi per la vita di oggi e non per il ricordo o la “nostalgia” di un passato”.

Complienti da parte di Annovazzi e Ubertino performance teatrale di “Storie di Piazza”: “Ottima la loro realizzazione teatrale, dove i testi erano rispondevano allo spirito che animava noi giovani d’allora. La regia appropriata ha permesso ai giovanissimi interpreti di esprimere le emozioni che permeavano coloro che al tempo hanno vissuto la storia della “statua” .

Lo scopo degli amici “Amici di Bagneri” è portare la statua sul Monte Mars, a compimento del progetto nato più di cinquant’anni fa, e rimasto parzialmente incompiuto “ Questo significa – concludono Annovazzi e Ubertino - che c’è continuità nel fermento che animò i ragazzi de “il Piumin“, e che sensazioni, idealità, valori si ritrovano presenti nell’oggi talvolta tormentato. Grazie ancora per il notevole lavoro organizzativo di mostra ed incontri, che si concluderà con la posa di una delle copie della Madonna del Sandrun in vetta al Mars, quasi ad unione della vallata biellese con quella aostana nella perennità del tempo”.