A Rosazza torna protagonista la polenta insieme alle letture in piemontese

Nuovo appuntamento da non perdere nell'alta Valle Cervo. Domenica 1° agosto andrà in scena la prima polenta della stagione, realizzata dai volontari della Pro Loco Rosazza al parco comunale. La distribuzione avrà inizio a partire dalle 12.

“Ma gli eventi in programma non finiscono qui – confida la presidente Nicoletta Lucchetti – Mercoledì prossimo, sempre al parco comunale di Rosazza, avrà luogo un laboratorio creativo per bambini e ragazzi alle 16. Al termine letture in piemontese sulle leggende della Valle per grandi e piccini”.