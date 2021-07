A Cerrione un aiuto agli studenti per fare i compiti assegnati

L’amministrazione comunale di Cerrione, in collaborazione con in ragazzi del Servizio Civile Universale, ha organizzato giornate di aiuto per finire i compiti assegnati agli studenti residenti nel comune.

Presso il polivalente di Vergnasco, in via Matteotti 5, gli appuntamenti sono: per i bambini della scuola primaria il 18 e 23 agosto e 1 settembre dalle 9 alle 12; per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado il 20 e 26 agosto e 3 settembre dalle 9 alle 12. Per l’iscrizione, obbligatoria entro il 13 agosto, è necessaria la compilazione del modulo richiedibile via email o presso il Comune di Cerrione.