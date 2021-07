Tre luoghi del Biellese nella guida turistica per non vedenti dell’UICI

Tre i luoghi del Biellese presenti nella prossima edizione della guida turistica per non vedenti realizzata dall’UICI, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.Prevista per il 2022, la nuova guida ospiterà la frazione Bonda di Mezzana Mortigliengo e due musei della Valle Cervo.

“Quando abbiamo visitato queste aree abbiamo capito che dovevamo inserirle – racconta il presidente dell’UICI Biella Adriano Gilberti – Ci sono molti oggetti che si possono toccare ed è questo il tipo di esperienza che stavamo cercando”.

Frazione Bonda permetterà, infatti, una spettacolare immersione in un borgo a regola d’arte, con le sue case storiche e sulle cui mura sono affissi dipinti realizzati secondo i canoni delle correnti artistiche novecentesche.

In Valle Cervo, invece, i turisti potranno essere guidati attraverso l’esplorazione del museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso, che racconterà la storia degli scolpitori locali che hanno viaggiato per il mondo in aiuto di altri operai, e la Casa Museo di Rosazza in cui sono presenti gli arredi e le decorazioni ottocentesche. Questi gioielli saranno interamente esplorabili a livello tattile.