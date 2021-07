Scuola, a Sandigliano partono le iscrizioni ai servizi on-line

Al via le iscrizioni ai servizi scolastici organizzati dal comune di Sandigliano per l'anno scolastico 2021-22, che quest'anno si presenteranno attraverso lo sportello on-line. Sia per chiedere l'utilizzo del servizio scuolabus, che del pre scuola e del dopo scuola, le famiglie dovranno far capo al sito del Comune e cliccare alla voce “sportello on line”. Per l'utilizzo sarà necessario essere in possesso di “spid” o di carta d'identità elettronica. Si ricorda che per l'ammissione al pre scuola è indispensabile l'attestazione dell'orario rilasciata dal datore di lavoro di entrambi i genitori o autocertificazione per i lavoratori autonomi/professionisti che va presentata contestualmente alla domanda di iscrizione.

Il percorso dello scuolabus e i punti di fermata verranno pubblicati sulla pagina del Comune e nelle bacheche delle scuole qualche giorno prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. On line anche le iscrizioni al servizio mensa, fino al 31 agosto. I genitori degli alunni già utenti del servizio possono accedere al sito con le credenziali (Utente e Password) in loro possesso. I genitori che accedono al servizio per la prima volta possono registrarsi al portale cliccando su "Iscrizioni" nel menù a sinistra e seguendo le istruzioni.

Le istruzioni dettagliate per la compilazione e l'invio delle domande di iscrizione sono disponibili nell'apposito manuale presente sul portale “eCivis” e nella pagine comunale. le domande per tutti i servizi saranno accolte entro e non oltre il 31 agosto 2021 (termine improrogabile). Il costo dei servizi in corso di definizione.