Puliamo il mondo a Gaglianico, al via da settembre

Torna settembre a Gaglianico “Puliamo il mondo”, l'iniziativa organizzata da Legambiente in collaborazione con Anci che ogni anno coinvolge i diversi comuni italiani con le sue scuole.

Unico obiettivo, come si legge nella delibera che approva la richiesta di adesione al progetto: “Far ripulire da personale volontario, strade, piazze, parchi, fiumi, spiagge e fondali marini, coinvolgendo i cittadini nella cura del territorio inteso come bene assoluto da tutelare e proteggere”. I giorni in calendario per “pulire” Gaglianico sono il 24, il 25 e il 26 settembre 2021. A ogni partecipante sarà donato un kit contenente gadget e materiale per procedere con l'operazione.