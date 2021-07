Cambia di nuovo la viabilità tra Biella e la Valle Cervo, chiusa la Provinciale 100

Ancora una volta cambia la viabilità tra Biella e la Valle Cervo, con la Provinciale 100 di nuovo chiusa all'altezza di Pavignano. Il percorso alternativo consigliato è ancora una volta la provinciale 507 che attraversa Tollegno.

Il traffico pesante diretto in Valle Cervo proveniente da Biella è indirizzato verso Miagliano utilizzando la provinciale 510. Il traffico pesante proveniente dalla Valle Cervo e diretto verso Biella, interessa la circonvallazione di Andorno ed è invece deviato in corrispondenza della rotatoria nelle vicinanze della pizzeria ristorante Peo in direzione di Tollegno.