Aggiornamento sulla campagna dell'ASL Biella, si replica l’Open night vaccinale a Lessona

"Open Night Vaccinale" a Lessona: si replicherà da domani, venerdì 30 luglio per tutto il fine settimana, a seguito del successo dello scorso weekend che ha visto 324 nuovi vaccinati. Grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di Prevenzione, il Circolo Lessona e il Comune di Lessona, sono state infatti previste altre tre serate di vaccinazione ad accesso diretto durante il “Lessona Summer Show”.

Le somministrazioni si svolgeranno all’interno del Palazzetto dello Sport nelle serate di domani, venerdì 30, sabato 31 luglio e domenica 1° agosto dalle ore 19.00 alle 24.00. Possono accedere tutte le persone residenti o domiciliate nel Territorio dell'ASL di Biella, dai 12 anni di età in su. Occorre presentarsi muniti di tessera sanitaria e documenti d’identità in corso di validità per il riconoscimento. I minori di anni 18 devono essere accompagnati da entrambi i genitori o da un genitore che abbia raccolto il consenso dell’altro. Per ulteriori informazioni e la modulistica per le vaccinazioni dei minori, si consiglia di consultare il sito www.regione.piemonte.it o quello dell’ASL di Biella ww.aslbi.piemonte.it Saranno utilizzate le tipologie di vaccino disponibili al momento e a seconda delle fasce di età, secondo le indicazioni delle autorità preposte.

L’ASLBI ringrazia il Comune di Lessona, Il Circolo di Lessona e gli Organizzatori della manifestazione "Lessona Summer Show" per la preziosa collaborazione. Un sentito ringraziamento va anche al personale sanitario ed amministrativo dell’ASLBI che offre la propria disponibilità a supporto di queste iniziative, che consentono di agevolare il cittadino offrendo la vaccinazione in orari diversi da quelli diurni. Ad oggi, 29 luglio 2021, le dosi complessivamente somministrate sono 180.650 di cui 98.366 prime dosi e 82.284 seconde dosi. E’ immunizzata con due dosi di vaccino il 53,79% della popolazione totale (su dati demografici Istat al 31-12-2019).

Ripartizione vaccinazioni eseguite per fasce d’età: 12-19 anni: 26,38% e 14,91% seconde dosi 20- 29 anni: 53,90% e 38,79% seconde dosi 30-39 anni: 51,63% e 40,89% seconde dosi 40-49 anni: 56,32% e 48,46% seconde dosi 50-59 anni: 66,37% e 58,19% seconde dosi 60-69 anni: 73,87% e 55,73% seconde dosi 70-79 anni: 81,31% e 71,79% seconde dosi 80-89 anni: 87,21% e 83,90% seconde dosi 90+ anni: 77,54% e 72,17% seconde dosi Preadesioni sul portale regionale: anche dopo il picco dello scorso fine settimana, dovuto all’effetto “Green Pass” e la possibilità di vaccinarsi ad accesso diretto per alcune categorie e fasce d’età, in questi primi quattro giorni della settimana si sono registrate in media 420 nuove preadesioni al giorno.

Le prenotazioni in programma per domani, venerdì 30 Luglio, sono 1.067 (1.225 giovedì 29 luglio): 150 a Candelo, 378 presso il punto vaccinale di Banca Sella e 477 presso Biverbanca, 62 in Ospedale (il totale non tiene conto delle vaccinazioni in accesso diretto). Il maggior numero di appuntamenti è per i richiami della fascia d'età 16-29 (291) e per quelle degli over 40 (178). Vaccinazioni ad accesso diretto: oltre all’open night di Lessona, si ricorda che per il personale della scuola, per gli over 60 e per i ragazzi nella fascia d’età 12-19 anni è prevista la possibilità di effettuare la vaccinazione ad accesso diretto negli orari di apertura dei punti vaccinali dell’ASLBI.

RICOVERI COVID: 4 pazienti ricoverati, di cui 0 in terapia intensiva, 0 in terapia semintensiva, 4 in media/bassa intensità. Ieri 1 dimessi al domicilio. Il numero di isolamenti ad oggi (29.07) ammonta a 32.