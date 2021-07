A Candelo si fa la conta dei danni dopo il maltempo, Gelone: “Ecco il modulo per segnalarli”

Dopo Vigliano, anche Candelo si prepara alla conta dei danni dopo l'ondata di maltempo che ha nuovamente colpito la comunità del borgo medievale.

Il sindaco Paolo Gelone ha condiviso sui suoi canali social tutte le informazioni per ottenere un risarcimento: “Sul sito del Comune si può trovare il modulo per segnalare i danni occorsi in data 8-9 e 24-25 luglio a causa del maltempo. Il modulo di segnalazione (scaricabile sul sito del Comune www.comune.candelo.bi.it) deve essere inviato tramite e-mail all'indirizzo candelo@comunedicandelo.it . La Provincia di Biella sta infatti procedendo ad una ricognizione territoriale dei danni subiti da cittadini e attività produttive: l'obiettivo è verificare le condizioni per il riconoscimento dello stato di calamità. Vi informeremo passo passo non appena riceveremo aggiornamenti dagli Enti competenti, se ci saranno evoluzioni e su modi e tempi dei prossimi passaggi nel caso in cui l'istanza venisse accolta”.