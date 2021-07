A Candelo il Green Pass si può stampare in biblioteca

Secondo le indicazioni dell’ultimo Dpcm, dal 6 agosto 2021 sarà necessario esibire il Green Pass per accedere a molti luoghi della cultura e del tempo libero. Al fine di agevolare i residenti che hanno necessità di stampare il green pass, l'amministrazione comunale di Candelo ha deciso di mettere a disposizione un servizio di stampa direttamente presso la biblioteca comunale.

Così il sindaco Paolo Gelone ha commentato: “Stiamo predisponendo quanto necessario affinché a partire dal 7 agosto le persone che ne hanno diritto possano richiedere il Green Pass anche in Biblioteca. Un ulteriore servizio ai cittadini, importante data l’importanza di questa certificazione nella vita quotidiana”.

Gabriella Di Lanzo, vice sindaco ed assessore con delega alla Biblioteca, ha spiegato che “grazie al nostro Ufficio Cultura, alle ragazze Servizio Civile e ai volontari saremo in grado di aiutare i candelesi a scaricare e stampare il Green Pass, un servizio che offriremo gratuitamente. Un’opportunità per gli utenti della biblioteca eventualmente sprovvisti, ma aperta a tutti i cittadini: sarà anche un’occasione per molti di rientrare in biblioteca e, perché no, riscoprire anche la lettura”.

Negli orari di accesso sarà possibile per i cittadini presentarsi muniti di tessera sanitaria e sms ricevuto sul proprio cellulare nel caso in cui si sia stati sottoposti al vaccino. In quello nel quale non si sia ricevuta la somministrazione, invece, occorreranno tessera sanitaria e uno dei codici univoci ricevuti con tampone molecolare (Cun), tampone antigenico rapido (NRFE) o certificato di guarigione (NUCG).

Chi ha bisogno di supporto per scaricare la certificazione verde può quindi rivolgersi alla biblioteca comunale di Candelo a partire dal 7 agosto prenotandosi al numero 0152535146 o scrivendo a biblioteca@comunedicandelo.it; la biblioteca è aperta lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16:30, mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16:30 e sabato dalle 9 alle 11.30.