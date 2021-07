Verrone, il Comune al fianco dei cittadini per l'assistenza dei loro amici a 4 zampe

Il comune di Verrone è partner del punto “Animal Friendly”, lo sportello ideato dall'associazione Legami di Cuore in collaborazione con la cooperativa La Famiglia, per rispondere alle esigenze di persone, famiglie e anziani che ospitano in casa animali d'affezione ai quali non riescono più a garantire i livelli minimi di assistenza.

In particolare, l'amministrazione Bossi contribuirà alle spese veterinarie, a cercare un ricovero per l'animale in caso di ricovero temporaneo del proprietario, a ricorrere educatori cinofili in caso di necessità e a trovare eventualmente famiglie adottanti. Tutti gli aiuti sono in ogni caso sempre erogati dopo attenta analisi delle condizioni economiche di chi ne fa richiesta.