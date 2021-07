L'opinione di Giuseppe Rasolo: “Green pass, libertà o costrizione?”

“Colui che conosce soltanto le ragioni della propria argomentazione conosce ben poco” recita così il filosofo Stuart Mill filosofo ed economista britannico uno dei massimi esponenti del liberalismo.

Un giudizio che calza a pennello sulle polemiche che da sempre accompagnano le varie manifestazioni di piazza e che ben si addicono anche a quelle relative all’ultimo fine settimana in cui abbiamo visto gli esponenti di vari momenti che aderivano alla protesta contro il green pass, la certificazione da esibire per poter entrare nei teatri, cinema, piscine, palestre, fiere, congressi e per sedersi a consumare nei tavoli al chiuso, ristoranti bar pub e pizzerie. Il motivo della protesta è la presunta mancanza di libertà di movimento che verrebbe a mancare per tutti. In realtà dopo quasi due anni in cui la nostra vita è stata modificata per sempre da un virus che ha mietuto, piaccia o meno, migliaia di vittime, e dopo una pericolosa crisi economica innescata dalle restrizioni imposte per limitare il contagio qualche iniziativa andava presa.

Il vaccino è stata sicuramente una risposta ma nell’era della comunicazione globale e in cui tutti esprimono giudizi, anche se non ne hanno le competenze, si è scatenata una querelle in cui gli argomenti in possesso degli eterni complottisti sono che il vaccino non è la risposta e non siamo cavie e chissà cosa ci iniettano. La scienza e la medicina sono dalla notte dei tempi al servizio dell’uomo per migliorarne la qualità della vita e se vogliano tornare alla normalità dobbiamo usarle. Ovviamente chi non la pensa in questo modo crede che chi svolge il nostro mestiere sia un utile servo al servizio di chissà quale multinazionale farmaceutica. Le manifestazioni di piazza hanno intonato canti legati alla libertà ma ci permettiamo umilmente di considerare che proprio la tanta vaticinata libertà, soprattutto quella di movimento, si raggiunge proprio con il vaccino.

Poi non lo vuoi fare, scelta tua, ma a quel punto in una società che ha posto delle regole per uscire dalle secche di questa crisi, se non le rispetti non usufruirai dei servizi. Chiaro, semplice e cristallino. Paragoni storici con il periodo del totalitarismo degli anni trenta e quaranta del secolo scorso non reggono sicuramente, erano dinamiche differenti che si reggevano sulla sopraffazione di razza non sulla tutela della salute.