A Mongrando si può firmare in Comune alla legge per istituire imposta ordinaria sostitutiva sui grandi patrimoni

Presso l’ufficio Protocollo del comune di Mongrando, è possibile sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare: “Istituzione di un’imposta ordinaria sostitutiva sui grandi patrimoni”, presentata alla Corte Suprema di Cassazione il 11 giugno 2021 da Sinistra Italiana e pubblicata sulla G.U. nr. 139 del 12 giugno 2021.

“Possono firmare tutti i cittadini italiani presentandosi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità – spiega il sindaco Antonio Filoni – e telefonare all’ufficio previo-appuntamento al numero 015/666262. Serviranno almeno 50.000 firme per portare la proposta in Parlamento. La raccolta firme presso il comune di Mongrando terminerà il 20 novembre 2021”.