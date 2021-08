Teens Basket tra conferme, ritorni e nuovi ingressi: ecco le principali novità

Riprenderà da sei conferme e due graditi ritorni il cammino del Teens Basket Biella ZetaEsseTi nel campionato di serie C Gold. E sarà un Teens in gran parte made in Biella quello che coach Marco Cardano dovrà guidare nel torneo che conterà su 12 contendenti.

Sono sei i "reduci" del roster che nel 2021 ha conquistato play off e coppa del Centenario: si tratta dei play Mattia Dotti e Andrea Bergamaschi, della guardia Gianluca Cena, delle ali Alberto Vercellino, Nicolò Cerri e Martino Maffeo e del lungo Edoardo Angelino. Due protagonisti della cavalcata dalla serie D alla C Gold invece torneranno in gruppo dopo un anno di assenza: il play Rodolfo Guelpa e l'ala piccola Gregorio Alberto. Spiega il general manager Roberto Martinotti: "Abbiamo deciso di ripartire da una base solida, con tanti ragazzi giovani che già nella passata stagione hanno dimostrato di meritare una chance e una certezza nel ruolo di play come Mattia Dotti. Questi otto ragazzi, ai quali si aggregheranno dall'under 20 Alessandro Brusasca e Leonardo Guelpa, rappresenteranno il cuore pulsante del nostro roster". La conferma di capitan Luca Murta è al momento in stand-by e la società si sta muovendo per completare il roster con uno o due esterni e due lunghi: "Luca è molto impegnato con il lavoro e deciderà solo nelle prossime settimane se continuare o no la sua carriera cestistica nel nostro team. Stiamo valutando due lunghi, uno per il quintetto e uno per la panchina e una guardia con punti nelle mani. In questa settimana speriamo di chiudere almeno un paio di trattative".

Anche lo staff tecnico del Teens Basket Biella ZetaEsseTi registra un nuovo ingresso, nella figura del preparatore atletico: accordo raggiunto con il 41enne biellese Luca Perona, reduce dall'esperienza in Bfb con coach Cardano e Martinotti e in precedenza preparatore nel settore giovanile di Pallacanestro Biella e, per quattro stagioni, nella Gessi Valsesia in serie B.

Laureato in scienze motorie, Perona è anche istruttore minibasket, allenatore di base e istruttore di nuoto. Spiega il general manager Roberto Martinotti: "Ho avuto modo di conoscere Luca nell'esperienza comune in Bfb. È un ragazzo preparato, che ci darà senz'altro un aiuto prezioso durante la stagione. Il suo rapporto con coach Cardano, che prosegue dalle stagioni nel Valsesia Basket, sarà un valore aggiunto nel progetto che stiamo costruendo". Queste le prime parole di Luca Perona da preparatore atletico del Teens: "Sono entusiasta di iniziare questa nuova esperienza in una società emergente come il Teens. Darò del mio meglio per aiutare i ragazzi ad affrontare un campionato competitivo come la C Gold nelle migliori condizioni fisiche possibili. Ringrazio la società e il presidente Luciano D'Agostino per questa opportunità e non vedo l'ora di mettermi al lavoro con Marco Cardano e lo staff". La firma del contratto con Perona al Caffè del Teatro in piazza del Sociale di Biella, da questa stagione quartier generale delle riunioni tecniche del Teens.