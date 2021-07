Sabato si torna a correre con la Biella-Oropa

Dopo la parentesi autunnale della passata edizione, la Biella-Oropa ritorna nella sua collocazione estiva, programmata per sabato 31 luglio. La 46ª edizione, 17ª in memoria del fondatore Ismar Pasteris, sarà ancora pesantemente segnata dalle norme anti-Covid per quella che è la parte di socializzazione: non sarà ancora possibile organizzare il rinfresco finale, ma verrà consegnata a termine gara una busta sigillata con un piccolo ristoro e i premi di partecipazione. La gara è valida anche quale 9ª prova del Trofeo regionale CorriPiemonte e quest'anno è aperta sia a tesserati Fidal che di Enti di Promozione Sportiva.

L'organizzazione è curata da Biella Sport Promotion in collaborazione con il Gruppo Amici Corsa Pettinengo. Nonostante la concomitanza con altri eventi non di federazione, anche in questa edizione il numero di partecipanti è importante: sono circa 320 che hanno già formalizzato l'iscrizione e altri se ne aggiungeranno sicuramente sabato. Le preiscrizioni a tariffa agevolata, infatti, scadono mercoledì sera a mezzanotte, ma prima della gara, dalle 15.00 alle 16.45 sarà possibile iscriversi con un sovrapprezzo direttamente in segreteria gare sul luogo di partenza, come di consueto previsto in via Lamarmora a Biella di fronte all'Atl.

Tra i 320 attualmente presenti spicca il nome Giuseppe Molteni più volte sul podio negli ultimi anni. In ottica locale Fabio Bosio dell'Atletica Santhià, Roberto Di Pasquali e Lorenzo Gardini di Climb Runners e Matteo Biolcati di Pietro Micca Biella Running possono puntare in alto. In attesa di capire se ci saranno dei top runners che, come di consueto, attenderanno l'ultima ora per iscriversi. In ambito femminile torna a Biella la torinese Sarah Aimee L'Epee, fresca vincitrice della Due Santuari Running. Per un posto sul podio molte altre atlete quali Francesca Rimonda, Federica Laino, Elisa Almondo. Tra le biellesi ci sarà Ludovica Boetto, in preparazione per l'europeo Spartan Race di settembre.

Alle ore 17 partirà la prima onda di atleti ovvero tutte le donne e gli uomini over 60; alle 17.30, invece, nella seconda onda saranno presenti tutti gli uomini sino alla categoria M55. Il percorso sarà quello ormai consolidato negli ultimi anni con partenza da via Lamarmora fronte Atl e arrivo di fronte ai cancelli del piazzale del Santuario di Oropa dopo 12 chilometri e 200 metri e un dislivello di circa 740 nel quale spiccano le salitone del Favaro dove si tocca una pendenza anche del 13 per cento. Grazie al supporto dei partner Menabrea, Microtech, Eurometallica, Botalla Formaggi e Lauretana verrà distribuito un montepremi di 1.150 ai primi 5 uomini e alle prime 5 donne della classifica assoluta, e ben 90 premi in natura per i primi 5 classificati di ognuna delle 9 categorie d'età maschili e femminili. Il trofeo in memoria di Ismar Pasteris verrà assegnato alla migliore società della classifica a punti, considerando i primi 200 classificati. Alla 2ª andrà il Trofeo Botalla Formaggi e alla 3ª la Coppa Eurometallica.

Il Trofeo Panificio Patti andrà invece alla società più numerosa: la 2ª e la 3ª riceveranno le Coppa Comune di Biella. Per tutti gli atleti sarà obbligatorio correre i primi 500 metri con la mascherina, conservandola per poterla reindossare dopo aver tagliato il traguardo. Come negli anni passati è previsto il trasporto delle borse degli atleti dalla partenza all'arrivo. Lungo il percorso, al 5° chilometro, sarà presente un ristoro idrico dove verranno fornite bottigliette di acqua sigillate. Per tutti i partecipanti, in caso di necessità, è assicurato il servizio medico e l'assistenza sul tracciato da parte del Gruppo Volontari AIB. Sarà presente alla partenza e all'arrivo il personale sanitario della Sogit - Croce di San Giovanni.

L'ALBO D'ORO

6 vittorie: Carluccio Chiara 5 vittorie: Massimo Galliano 4 vittorie: Cristina Porta, Cleliuccia Zola 3 vittorie: Bruno Innocente, Alberto Mosca, Ahmed Nasef 2 vittorie: Alberto Accatino, Paolo Favaglioni, Maurizio Mosca, Tommaso Vaccina, Gisella Bendotti, Marika Mainelli, Gabriella Mosca, Maria Grazia Navacchia, Valeria Straneo 1 vittoria: Omar Bouamer, Mario Cabrio, Piergiorgio Chiampo, Antonio Ciucio, Carlo Cremonte, Federico Fumagalli,Mario Mininni, Bruno Peluffo, Dario Viale, Abdelhadi El Hachimi, Giuseppe Molteni, Jean Marie Viann Myasiro, Lhoussaine Oukhrid, Hakim Radouan, Marouan Razine, Philemon Serem Kipteker, Edward Young, Cinzia Allasia, Daniela Canella, Maria Giovanna Cerruti, Germana Coda Cap, Emily Grace Collinge, Beatrice Di Stolfo, Emanuela Enrietto, Ester Gamba, Emanuela Lanza, Vania Mercurio, Nadia Re, Clara Sacchetti, Cinzia Salamon, Amabile Salarino, Monica Bottinelli, Cristina Clerici, Tiziana Di Sessa, Sara Dossena, Mina El Kannoussi, Lara Giardino, Ivana Iozzia, Valentina Menonna, Marzena Michalska, Clementine Mukadanga, Cinzia Passuello, Elena Romagnolo, Ilaria Zaccagni.

I record sul nuovo percorso, dal 2005 ad oggi, sono quelli siglati dai vincitori della passata edizione: Emily Collinge ha dominato la classifica femminile arrivando a Oropa in 50’59 (contro il 52’16” di Valeria Straneo nel 2011); Omar Bouamer con il tempo di 47'46” ha abbattuto dopo 13 anni il primato dell’atleta belga di origine marocchina Abdelhadi El Hachimi che nel 2007 vinse in 47'55”. Il record di partenti è quello dell'anno scorso con ben 570 al via: un numero straordinario che trova anche spiegazione nell'eccezionalità della corsa, una delle poche autorizzate nel periodo di chiusura totale per la pandemia.