Grande festa in casa Rally & Co per la prova alle Vallate Aretine FOTO

Grandissima prestazione al Rally Historic Vallate Aretine per l'equipaggio di punta della scuderia biellese Rally & Co.Sulla gialla porsche curata dalla pentacar e seguita in gara dalla Fpower di Sostegno Marco Bertinotti e Andrea Rondi hanno colto il secondo posto assoluto nel quinto appuntamento di campionato italiano rally autostoriche dopo il quale dichiarano: "Una gara bellissima senza alcun problema alla macchina e con la soddisfazione di aver vinto una prova speciale. Siamo sempre stati secondi ed era impensabile poter insidiare Salvini che correva sulle strade di casa mentre abbiamo dovuto controllare il ritorno di da zanche che è finito a soli 6 secondi da noi. Siamo super felici".

Questa volta vedono il traguardo, senza alcun problema alla vettura, Pierluigi Porta e Giuliano Santi che a bordo della Ford escort rs 2000 giungono 22°assoluti e secondi di classe 2000 alla fine grande festa anche per loro con le immancabili divertenti e seguitissime dirette facebook del copilota triverese.

Vittoria nel primo raggruppamento per Cesare Bianco con alle note Casazza che sulla loro porsche 911 agguantano il 25°posto assoluto. Note dolenti per Luca Delle coste e Franca Regis Milano sulla Fiat ritmo sfortunatissimi in questa occasione dicono: "Abbiamo rotto ben due semiassi il primo alla fine della ps 1 sostituito all'assistenza mentre il secondo a 2 km dalla fine dell'ultima prova.. Purtroppo non potevamo continuare fino al palco di arrivo. Eravamo 12°assoluti ed in ottima posizione sia di raggruppamento che di trofeo michelin... Purtroppo le gare sono fatte così ".

Prossimo appuntamento in programma nel campionato italiano il rally Alpi orientali a metà agosto.