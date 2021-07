Da Arona a Lecco e Lodi passando perLedro, ecco le prove su pista di Iron Biella FOTO

Molti Ironbiellesi si sono i cimentati nelle varie distanze del Triathlon che il calendario gare Fitri ha proposto in questo mese di luglio che sta volgendo al termine.

Abbiamo visto l’esordio nella multi disciplina per Giuseppe Caputo impegnato domenica scorsa insieme a Stefano Pozzo nel 70.3 di Arona. Esordio anche per Daniela Roselli impegnata nello storico Triathlon Sprint di Lecco. Enrica Soligo – Laura Ravera – Gianni Chirboli – Andrea Frassati – Matteo Prina – Alberto Angelino hanno completato il gruppo Ironbiella nelle varie gare. Anche le Granfondo di Ciclismo dove abbiamo visto al debutto nella disciplina alla GF del Sestriere Simone Corsetto – Angelo Di Franco e Marco Berna in preparazione della famosissima nove colli di settembre che vedrà un vero esodo di Ironbiellesi.