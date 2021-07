Biella Corse di scena al Rally 2 Laghi e dell'Ossola, ecco i risultati

Doveva essere una gara come tante il 7° Rally 2 Laghi, che si è corso questo fine settimana a Varzo (Verbania). Un’ottima occasione per “fare un po’ di strada”, per Fausto Ingignoli e Simone Bottega, con la loro Peugeot 208 R2B e per debuttare (“prima volta in assoluto come pilota!”) per Luca Fumagalli, al via con Davide Paroli su di una Peugeot 106 N2. A causa delle cattive condizioni meteo, invece, il rally è diventato una specie di Odissea, con pioggia e grandine ovunque, piante cadute sulla sede stradale e tende dei meccanici, all’assistenza, che volavano via.

Ciò nonostante, entrambi gli equipaggi Biella Corse al via sono riusciti a portare a termine il rally, in posizione tutto sommato soddisfacente. Fausto Ingignoli e Simone Bottega hanno concluso la gara al 66° posto assoluto, diciannovesimi di gruppo R e settimi della classe R2B; mentre Luca Fumagalli e Davide Paroli hanno concluso la gara al 75° posto assoluto, diciottesimi di gruppo N e tredicesimi della classe N2.

“Nonostante tutto ci siamo divertiti tantissimo” ha commentato Ingignoli al termine; “abbiamo dovuto affrontare condizioni climatiche davvero spaventose ma ce l’abbiamo fatta. Voglio ringraziare Simone, il mio navigatore, e Antonio, della Scacco Matto Racing … è anche grazie a loro se sono riuscito a portare a termine il mio quarto rally!”. “La gara è stata a dir poco travagliata” racconta invece Luca Fumagalli; “certo non erano le condizioni ideali per debuttare in una rally! E’ comunque andata bene … il nostro obbiettivo, vista anche la giornata, era quello di “arrivare senza fare danni”. Ci siamo riusciti, ci siamo divertiti e abbiamo fatto un po’ di esperienza: è andata bene così!”. Va ricordato che Fumagalli, in questa occasione al debutto come pilota, si è anche piazzato al settimo posto nella categoria “Under 25”.

La gara, organizzata dalla New Turbomark del neo Presidente Aci del Verbano Cusio Ossola, “Peppe” Zagami, è stato corso da 115 equipaggi. Il Rally Day, entrato nel vivo la giornata di domenica 25 con partenza e arrivo a Domodossola, si è corso sui classici tracciati ossolani Fomarco (4,40 chilometri), Montecrestese (4,80 chilometri) e San Domenico Ski (7,00 chilometri), tutti ripetuti due volte. In totale in programma c’erano da affrontare 180,93 chilometri, di cui 32,40 di prove cronometrate.