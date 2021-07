Nessuna crisi a Palazzo Oropa, coalizione di centrodestra avanti con Corradino

Considerato il silenzio del sindaco Corradino durante il consiglio comunale di ieri, martedì 27 luglio, sulla vicenda “Zero finanziamenti dal Piano Nazionale Ricrescita e Resilienza, detto in gergo politico Recovery Fund”, le opposizioni hanno sollecitato a gran voce l'intervento dei capigruppo di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, le forze politiche che sostengono la giunta Corradino.

Interventi che ci sono stati a cominciare da Livia Caldesi, di Fratelli d'Italia, forza che ha ritirato dalla giunta l'ex assessore Davide Zappalà: “Solidarietà a Davide Zappalà che in questi giorni si è comportato con grande senso di responsabilità: lo ringraziamo per aver svolto il suo ruolo con impegno e capacità. Per quanto riguarda gli effetti politici di queste dimissioni non intendiamo incrinare l'alleanza di centrodestra e quindi appoggeremo la giunta dall'esterno, affinché continui il programma che abbiamo deciso insieme per il governo della città. Ma ci vuole un cambio di passo, che abbiamo domandato anche prima di questo consiglio, perché, in questi due anni, ci siamo sempre parlati e non siamo stati separati in casa”.

Alberto Perini, Forza Italia, guarda al futuro: “Dal punto di vista politico il sindaco si è assunto la responsabilità, però sappiamo che le mani sul volante della macchina amministrativa le hanno gli uffici tecnici. Macchina amministrativa che va potenziata, perché, in questo momento i dirigenti dell' urbanistica e dei lavori pubblici sono pieni di lavoro. Abbiamo perso un treno ed è stato un inconveniente, ma ne arriveranno altri quindi mettiamoci a lavorare”.

Alessio Ercoli, capogruppo della Lega, partito del sindaco, ha voluto fare chiarezza: “Dobbiamo risposte alla città. Premetto che non ci sono giustificazioni per quello che è successo, ma quello non era un bando del Piano Nazionale Ricrescita e Resilienza : si trattava di un bando interministeriale di 400 milioni di euro a cui si è stato sommato un fondo aggiuntivo. Il sindaco non ha scansato le proprie responsabilità e non è vero che non c'erano progetti. Noi abbiamo una visione e lo dimostrano, ad esempio, il progetto Conca Oropa e quello del rifacimento di via Italia e piazza Martiri. Quindi aspettiamo i progetti veri del Recovery Fund. Dal punto di vista politico, c'è sempre stato dialogo nella maggioranza: in questi due anni con Fratelli d'Italia abbiamo avuto posizioni diverse ma abbaino sempre trovato una mediazione e siamo sempre stati uniti per la Città di Biella”.