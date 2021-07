Biella, le minoranze unite in coro: “Corradino si dimetta, si è persa enorme opportunità economica”

“Chiediamo al sindaco Corradino di rassegnare immediatamente le dimissioni per manifesta incapacità a governare la città e per rispetto nei confronti dei cittadini biellesi che hanno perso un'enorme opportunità economica per Biella”.

A chiederlo a gran forza i componenti dei gruppi di minoranza, all'indomani di uno dei consigli comunali più infuocati che la città ricordi. Pd, 5 Stelle, Biella al Centro: tutti (Pietro Barasso, Rocco Botta, Marta Bruschi, Mohamed Es Saket, Andrea Foglio Bonda, Donato e Sara Gentile, Federico Maio, Manuela Mazza, Paolo Rizzo, Paolo Robazza e Valeria Varnero) hanno apposto la loro firma nella mozione presentata in queste ore. A tenere banco il mancato arrivo dei finanziamenti per la riqualificazione urbana della città che ha animato le forze politiche della città, a suon di comunicati stampa e sit-in di protesta fuori dal Sociale.

Dopo aver riassunto i vari passaggi di questa vicenda, le liste di minoranze hanno aggiunto quanto segue: “Viviamo da anni un periodo di decadenza della città che presenta diverse aree e immobili che richiederebbero una ristrutturazione e riqualificazione, quindi per il comune di Biella è nevralgico reperire finanziamenti per progetti di riqualificazione della città. La natura intrinseca della politica è quella di avere delle idee, delle visioni, delle progettualità per il proprio territorio. Il compito di chi amministra è quello di reperire le risorse per concretizzare quelle idee, visioni e progettualità. Mai come in questo infausto periodo i Comuni sono stati inondati di risorse economiche e mai come ora vi sono a disposizione bandi (soprattutto europei) per poter far arrivare sul territorio risorse straordinarie che difficilmente saranno messe a disposizione nel futuro. La giunta Corradino ha completamente mancato i due obiettivi, dimostrando in primis di non avere idee e programmi e di essere incapace di presentare progetti per la città”.