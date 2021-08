Come e quali cartucce scegliere per la propria stampante

Dopo un lungo utilizzo della propria stampante è fondamentale occuparsi anche della manutenzione della macchina, cambiando le cartucce. Oggi ti daremo diverse dritte per farlo correttamen

Quali cartucce acquistare per la stampante?

Quando la tua stampante inizia a segnalarti che il colore sta per terminare, arriva inesorabilmente il momento giusto per iniziare a pensare all’acquisto di qualcosa di nuove. Per trovare le cartucce online corrette per la tua macchina stampante è fondamentale selezionare dei prodotti di qualità, ma soprattutto suggeriti per la tua stampante. Come potrai ben immaginare, difatti, non è possibile utilizzare dei consumabili di un altro brand per la tua macchina in ufficio: l’effetto sarebbe un vero e proprio danneggiamento dell’apparecchio! Su ogni dispositivo, generalmente sul retro, è riportato il numero ed il modello della macchina: grazie a questi dettagli potrai leggere quei dettagli che sono molto utili per l’individuazione delle cartucce nuove. Ricorda che in commercio potrai trovare le cartucce originali ovvero quelle brandizzate direttamente dal marchio della tua stampante, ma anche le compatibili o rigenerate cioè quei consumabili che hanno trovato una seconda vita grazie alle mani di un esperto che l’ha nuovamente ricaricata con inchiostro.

Meglio compatibili oppure originali?

Lo scontro tra consumabili compatibili e originali è sempre vivo: sono tante le persone che preferiscono affidarsi per maggiore sicurezza ai prodotti realizzati direttamente dal marchio, ma non mancano neppure quelle che prediligono l’utilizzo di quelli compatibili poiché considerati ugualmente affidabili. In realtà, noi possiamo dirti che ci sono delle piccole differenze tra le due proposte: iniziamo parlando della differenza di prezzo! Come potrai ben immaginare, i consumabili originali hanno un costo superiore rispetto ai consumabili compatitili: questo è sicuramente uno dei fattori per cui molte persone sono spinte ad acquistare la seconda proposta. Passando all’aspetto di stampa, poi, possiamo dirti che gli originali garantiscono sempre elevate prestazioni di stampa, mentre che i compatibili possono offrire ugualmente un buon risultato. Nel complesso, però, l’inchiostro di entrambi i prodotti consentono la lettura di un documento cartaceo senza alcun problema! Il nostro suggerimento è di acquistare questi prodotti solo presso i rivenditori più professionali, così da evitare di incorrere in prodotti falsi o, peggio ancora, mal funzionanti. Ricorda, inoltre, che dovrai seguire la giusta procedura per estrarre i vecchi consumabili e per collocare le nuove cartucce. Ogni stampante, inoltre, illustra attentamente come funziona la fase di sostituzione dei consumabili, così da rendere più veloce la sostituzione dei vecchi consumabili e l’inserimento dei nuovi. Solo in questo modo potrai ritornare a stampare documenti impeccabili per il tuo lavoro o per qualunque altra necessità.

Ecco dove gettare i vecchi consumabili della stampante

Se ti stai chiedendo dove si possono gettare i consumabili terminati della stampante, non preoccuparti, poiché è una domanda più che giusta. Infatti, non si tratta di comuni rifiuti che puoi gettare indiscriminatamente nel bidone dell’immondizia. Trattandosi di un rifiuto speciale, difatti, è necessario fare dei passi precisi: ad esempio, potrai consegnare i tuoi vecchi consumabili esauriti direttamente al rivenditore che si preoccuperà di smaltire correttamente le vecchie cartucce. Se sei un’azienda, invece, avrai un compito importante: dovrai anche in questo caso affidarti ad un professionista che si occupa del ritiro dei consumabili aziendali e, dopodiché, compilare dei moduli specifici che servono per l’appunto ad attestare che il rifiuto speciale è stato smaltito nel modo giusto. In questa maniera, sarai certo di aver gettato la vecchia cartuccia – ma anche i toner – nel modo corretto, così da non inquinare la natura con un prodotto davvero nocivo. Ora che conosci tutto quello che dovevi sapere sulle cartucce e la stampante, sei pronto a prenderti cura di questa macchina in ufficio o, perché no, anche a casa!