A Biella riapre il circolo Laghetto della Nera CSEN FOTO

Dopo la chiusura forzata ha riaperto il circolo CSEN Laghetto della Nera, situato in strada della Nera 54.Un’oasi a due passi dal centro, un luogo di relax per i bambini e per le famiglie.

Conosciuto per la pesca sportiva e dotato di un laghetto artificiale, è ora nuovamente fruibile per trascorrere il vostro tempo libero con un aperitivo, un caffè, un pranzo o una cena con serata musicale.

Il menù, con prezzo fisso a mezzogiorno, offre una vasta scelta di piatti tipici piemontesi e formaggi locali; accompagnati da un altrettanto vasta selezione di vini pregiati DOC, locali e non. Non mancano il pesce e la paella.

Inoltre, l’offerta culinaria varierà di stagione in stagione con piatti freschi durante l’estate e i piatti più robusti durante l’inverno. Si consiglia la prenotazione. Il circolo è aperto dalle 8 alle 22 tutti i giorni. Chiuso il mercoledì. L’ingresso è riservato ai soci. Per info: 349.7465775