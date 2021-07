Dal Nord Ovest – Si ribalta in rotonda rimorchio cisterna

Nella mattinata di oggi, 28 luglio, i Vigili del Fuoco si sono portati tra i comuni di Cigliano e Moncrivello sulla Provinciale 45 per il recupero di un rimorchio cisterna, adibito al trasporto liquami, ribaltato in rotonda. Non si registrano feriti, ma soltanto danni al rimorchio e alla segnaletica stradale. L'intervento è valso alla messa in sicurezza del sito. Sul posto presenti Polizia Municipale di Cigliano per i rilievi del caso.