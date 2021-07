Trovati in auto con hashish e il conducente rifiuta le analisi: nei guai due 19enni

Continua l'attività di prevenzione da parte della Polizia Stradale contro l'uso di sostanze stupefacenti durante la guida. Nei giorni scorsi, una pattuglia di Biella ha sottoposto a fermo e controllo un'auto con a bordo due 19enni in corso Vercelli, a Ivrea.

I due giovani hanno palesato subito un atteggiamento particolarmente agitato e, a seguito di perquisizione, sono stati trovati in possesso di due quantità di hashish. A entrambi è stata comminata la sanzione amministrativa per detenzione di stupefacenti per uso personale e denuncia in stato di libertà per il conducente del mezzo rifiutatosi di sottoporsi alle analisi per l'accertamento di assunzione di sostanze stupefacenti. L'auto è stata sottoposta a sequestro, come peraltro la droga rinvenuta.