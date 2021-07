Strappa dal collo di anziano una catenina in oro e fugge per le vie di Biella: arrestato 31enne (foto di repertorio)

Nel pomeriggio di lunedì 26 luglio, i militari della sezione Radiomobile del Norm, insieme a personale della sezione operativa e della stazione Carabinieri di Biella, hanno proceduto all'arresto per rapina aggravata di un ragazzo di circa 31 anni, residente nella provincia di Biella, poiché alle 11 dello stesso giorno, nei pressi del parcheggio del supermercato, in via Trento, a Biella, ha strappato una catenina in oro indossata al collo da un pensionato biellese di circa 83 anni, cercando di fuggire a piedi per le vie limitrofe.

L'uomo è stato intercettato poco dopo dai Carabinieri, giunti velocemente sul posto. L'anziano ha riportato alcune lievi escoriazioni al collo, medicate presso il Pronto Soccorso dell'ospedale. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima. I militari dell'Arma hanno inoltrato tutti gli atti all'Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza. Oggi, è stato convalidato l'arresto e il 31enne si trova ora agli arresti domiciliari.