Piove ancora e il maltempo continua a far danni: crolla parte del terrapieno sulla Ternengo-San Francesco

Nuovi interventi dei Vigili del Fuoco nel Biellese per i danni causati dal maltempo. Le piogge intense di questi giorni hanno messo a dura prova gli alberi della Provincia, piegati e, in molti casi, crollati in mezzo alle strade. In particolar modo, a Graglia, Netro, Pralungo e in alcuni punti della Valle di Mosso sono giunte le squadre per la rimozione degli arbusti.

Problemi alla viabilità si sono registrati in un tratto della Provinciale che da Ternengo porta alla frazione di San Francesco, a Pettinengo: parte del terrapieno è crollato sotto le sferzate della pioggia. Il problema è stato segnalato ai tecnici della Provincia che provvederanno a transennare la zona e a limitare il traffico in attesa della piena messa in sicurezza.